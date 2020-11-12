Нападающий «Барселоны» Лионель Месси открыл еще один отель. К местам для отдыха в Каталонии, на Мальорке и Ибице добавилось еще одно – в Бакейра-Берете (долина Аран, Пиренеи).
Новый отель Месси, как и предыдущие, относится к сети MIM Hotels и расположен у подножия горнолыжного курорта с видом на долину. В нем 141 комната, включая люксы и полулюксы. Также внутри есть СПА, бассейн, тренажерный зал, доступны услуги гида и горные развлечения, детский клуб, помещение для хранения лыж у подъемника, эксклюзивная парковка. Рядом находится канатная дорога.
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Отель получил четыре звезды и начнет работу 4 декабря.
- На счету Месси 6 голов в 10 матчах сезона-2020/21.
- У его главного соперника Криштину Роналду – три гостиницы в Лиссабоне, Мадриде и на Мадейре.
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