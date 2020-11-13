Дата пока является предварительной. Процесс выборов должен начаться через 40 дней после официального ее подтверждения. В настоящее время заявлено семь кандидатов: Хави Вилахоана, Виктор Фонт, Тони Фрейша, Жорди Фарре, Агусти Бенедито, Пере Риера и Луис Фернандес Ала. Однако их количество еще может увеличиться.