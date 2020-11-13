Правление «Барселона» приняло решение провести выборы президента 24 января 2021 года.
Дата пока является предварительной. Процесс выборов должен начаться через 40 дней после официального ее подтверждения. В настоящее время заявлено семь кандидатов: Хави Вилахоана, Виктор Фонт, Тони Фрейша, Жорди Фарре, Агусти Бенедито, Пере Риера и Луис Фернандес Ала. Однако их количество еще может увеличиться.
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На следующей неделе представители клуба встретятся с властями Каталонии, чтобы согласовать протоколы проведения выборов в условиях пандемии коронавируса, сообщает издание Marca.
- 27 октября стало известно, что президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу покинул свой пост. До этого Бартомеу были предъявлены обвинения в коррупции. Вместе с ним в отставку ушли члены совета директоров клуба.
- Исполняющим обязанности президента клуба является Карлес Тускетс.
Источник: ТАСС
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