Правление «Барселона» приняло решение провести выборы президента 24 января 2021 года.

Дата пока является предварительной. Процесс выборов должен начаться через 40 дней после официального ее подтверждения. В настоящее время заявлено семь кандидатов: Хави Вилахоана, Виктор Фонт, Тони Фрейша, Жорди Фарре, Агусти Бенедито, Пере Риера и Луис Фернандес Ала. Однако их количество еще может увеличиться.

Чемпионат Испании
Бартомеу зря не продал Месси. Из-за Лео «Барселона» обанкротится
06/11/2020 В 09:06

На следующей неделе представители клуба встретятся с властями Каталонии, чтобы согласовать протоколы проведения выборов в условиях пандемии коронавируса, сообщает издание Marca.

  • 27 октября стало известно, что президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу покинул свой пост. До этого Бартомеу были предъявлены обвинения в коррупции. Вместе с ним в отставку ушли члены совета директоров клуба.
  • Исполняющим обязанности президента клуба является Карлес Тускетс.

Источник: ТАСС

Бартомеу зря не продал Месси. Из-за Лео «Барселона» обанкротится

Чемпионат Испании
Месси открывает 4-й отель в Испании – у подножия крупнейшего в стране горнолыжного курорта
ВЧЕРА В 10:58
Чемпионат Испании
«Барселона» объявила, что не договорилась с игроками о снижении зарплаты
ВЧЕРА В 07:55