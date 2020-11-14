Исследовательский центр истории и статистики испанского футбола (CIHEFE) назвал лучшие команды страны в 21 веке.
Первое место заняла «Барселона» (3465 очков), вторым стал «Реал» (3347), третий – «Атлетико» (2149). Баллы и расположение команд определялось по результатам выступлений в чемпионате и Кубке Испании, а также в Лиге чемпионов.
CIHEFE подсчитал, что каталонцы оказались выше «Реала» благодаря лучшим результатам во внутренних турнирах, «Мадрид» сильнее выступил в Европе. Результаты центра приводит Sport.es.
- В топ-10 также попали «Валенсия» (2 139), «Севилья» (1 992), «Вильярреал» (1 648), «Атлетик» (1 405), «Депортиво» (1 395), «Сельта» (1 164), «Эспаньол» (1 144).
- На счету «Барселоны» 34 трофея в 21 веке, у «Реала» – 29.