«Атлетико» хочет купить у «Ювентуса» аргентинского нападающего Пауло Дибалу. Испанский клуб надеется включить в слелку Альваро Морату, который в сезоне-2020/21 выступает в Турине на правах аренды.

По данным TNT Sports, помимо Мораты, мадридцы готовы выплатить за Дибалу 35 млн евро. Сделка вполне возможна, так как соотечественника хочет лично главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне. Также нападающий и «Ювентус» испытывают сложности в согласовании нового контракта, который истекает в июне 2022 года.