«Клубы тратят 500 млн евро сверх меры. Некоторым приходится продолжать работать над сокращением зарплат. Больше всего пострадали «Валенсия», «Барселона», «Реал Мадрид»... Эти клубы не могут избавиться от своих игроков. Чтобы закончить сезон, испанскому футболу потребуется около 490 млн евро, чтобы оплатить расходы клубов.

Это происходит не со всеми. Мы рассмотрели 17 клубов – некоторым нужно 100 млн евро, а другим – 3 млн. Мы работаем над тем, как все регулировать. «Валенсия» больше не участвует в Лиге чемпионов, например, и ее критикуют за то, что ей приходится продавать игроков, но они должны продавать, а «Барселона» вынуждена снизить зарплату своим футболистам, чтобы закончить сезон. У них нет другого выхода. Лучшие клубы Ла Лиги не тратили много денег на трансферы в летний период, особенно по сравнению с АПЛ», – цитирует Тебаса Marca.