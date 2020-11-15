Бывший директор «Барселоны» Хавьер Бордас рассказал о желании Лионеля Месси покинуть клуб, а еще о срыве трансфера Килиана Мбаппе.

– Месси – победитель по натуре, он очень любит «Барселону». Полагаю, он решил уйти после поражения 2:8 [от «Баварии»].

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– Он хотел уйти, ссылаясь на истекший пункт в контракте. Что думаете об этом?

– Для меня его действия были некрасивыми и неправильными. Но Месси тоже может ошибаться. К счастью, на футбольном поле он допускает меньше ошибок. Он хотел побеждать и думал, что его время в «Барсе» подошло к концу. Теперь я вижу, что он снова воодушевлен, но ему не хватает немного большего. Я бы хотел, чтобы он был счастлив.

У этой «Барселоны» очень хорошее будущее и настоящее. Если Гризманну повезет с голами, все будет хорошо. Фати – лучший молодой игрок из всех. Месси – лучший в мире. Тер Стеген – настоящая опора. Это отличная команда, – сказал Бордас в интервью Mundo Deportivo.

Лионель Месси Фото: Getty Images

Еще бывший директор «блауграны» рассказал о том, что Килиан Мбаппе мог стать игроком «Барсы» в 2017-м.

– Когда мы работали над переходом Усмана Дембеле, мне позвонил агент Мингелла и сказал, что Килиан доступен для трансфера. Я поговорил с Бартомеу, и он сказал посмотреть на игрока. Я пообщался с отцом Килиана, и он отметил, что его сын не собирается в «Реал», потому что там уже есть Роналду, Бензема и Бэйл. Мбаппе хотел в «Барселону», потому что ушел Неймар.

Президент «Монако» тоже предпочел, чтобы Килиан перешел в «Барселоны», чтобы не усиливать прямого конкурента – «ПСЖ». Трансфер мог состояться за 100 млн евро, но руководство клуба выбрало Дембеле. Они аргументировали это тем, что Мбаппе играет на себя, а Усман – командный игрок. Из-за ухода Неймара руководство хотело купить вингера, а не форварда.

Бордас работал в «Барселоне» с 2005 года. В июне 2020-го он покинул клуб вместе с Жозепом Бартомеу.

Летом Месси хотел уйти из «Барселоны». Главным претендентом на Лео считался «Манчестер Сити».

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