«Пора закончить карьеру после всего, что произошло со мной за эти месяцы. Самое правильное – закончить сегодня. Я на сто процентов прожил свою профессию, отдал столько, сколько мог. И хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность вернуться в Аргентину», – приводится обращение 36-летнего Маскерано на сайте «Эстудиантеса».