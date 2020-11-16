Бывший футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано, последним клубом которого стал аргентинский «Эстудиантес», объявил о завершении карьеры.
«Пора закончить карьеру после всего, что произошло со мной за эти месяцы. Самое правильное – закончить сегодня. Я на сто процентов прожил свою профессию, отдал столько, сколько мог. И хочу поблагодарить клуб, который дал мне возможность вернуться в Аргентину», – приводится обращение 36-летнего Маскерано на сайте «Эстудиантеса».
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- Хавьер выступал за «Ривер Плейт», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Ливерпуль», «Барселону», «Хэбэй Чайна Форчун» и «Эстудиантес».
- Он по два раза выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, пять раз стал чемпионом Испании, неоднократно брал с «Барсой» национальные Кубки.
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