Нападающий «Атлетико» Луис Суарес понадеялся, что его бывший клуб, «Барселона», вскоре решит текущие проблемы. Также он прокомментировал уход из команды.
«Это был тактический план, назовите это как угодно. Мне пришлось смириться с тем, что я больше не нужен. Каждый может сделать свои выводы. Теперь у меня своя жизнь в «Атлетико», но мне грустно, что у моих друзей в «Барселоне» проблемы. Но все впереди, голы быстро придут.
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Мне было грустно и больно от того, как я ушел. Но я горжусь тем, что когда во мне перестали нуждаться, я нашел место, где оказался нужен. Я счастлив и наслаждаюсь этим периодом», – цитирует 33-летнего Суареса Marca.
- «Барса» избавилась от Суареса в летнее трансферное окно, когда тренером стал Роналд Куман.
- Топ-3 Ла Лиги после девяти туров – «Реал Сосьедад», «Вильярреал», «Атлетико». У мадридцев – две игры в запасе, они отстают на три очка.
- «Барселона» – восьмая, также с дефицитом двух туров.
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