«Это был тактический план, назовите это как угодно. Мне пришлось смириться с тем, что я больше не нужен. Каждый может сделать свои выводы. Теперь у меня своя жизнь в «Атлетико», но мне грустно, что у моих друзей в «Барселоне» проблемы. Но все впереди, голы быстро придут.