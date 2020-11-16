Один из кандидатов на пост президента «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что точно не станет приглашать Неймара назад в случае победы на выборах.

С точки зрения организации, Неймар в мои планы не выходит. И по экономическим причинам, и по тем причинам, что он подал на клуб в суд и еще бросил нас в сложном положении за несколько дней до старта нового сезона», – напомнил Фонт.