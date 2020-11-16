Один из кандидатов на пост президента «Барселоны» Виктор Фонт заявил, что точно не станет приглашать Неймара назад в случае победы на выборах.

«Со спортивной точки зрения Неймар идеально вписался бы в новый проект под руководством Хави Эрнандеса (одним из ключевых обещаний Фонта является приглашение Хави на пост главного тренера – Eurosport.ru).

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С точки зрения организации, Неймар в мои планы не выходит. И по экономическим причинам, и по тем причинам, что он подал на клуб в суд и еще бросил нас в сложном положении за несколько дней до старта нового сезона», – напомнил Фонт.

  • «Барселона» планирует провести выборы нового президента в январе 2021 года.
  • Неймар активно просился обратно в «Барсу» летом 2019-го, но «ПСЖ» не отдал бразильца.

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