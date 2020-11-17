Вокруг продления капитаном «Реала» Серхио Рамосом контракта с клубом возникают все новые подробности. Возможно, один из лучших защитников в истории футбола продолжит карьеру во Франции.

Ранее ходили слухи, что «Реал» нарушит свое же правило не пролонгировать контракты с игроками старше 30 лет более чем на один год и перепродлит Рамоса до 2023 года. По данным AS, эта информация не подтверждается.

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Серхио по-прежнему настроен остаться в Мадриде и готов играть за ту же зарплату, что и прежде – 12 млн евро в год. Однако Флорентино Перес не собирается подписывать возрастного футболиста более чем на год, что усложняет переговоры. Зинедин Зидан и фанаты «бланкос» хотят, чтобы Рамос остался в клубе до конца карьеры.

Также испанскому источнику стало известно, что за ситуацией наблюдает «ПСЖ». Парижане не намерены вступать в переговоры с Рамосом до 1 января 2021 года, чтобы не нарушить правило, по которому футболист получает право общаться с другими клубами за полгода до истечения контракта.

Если к этому моменту защитник не продлит контракт с «Реалом», «ПСЖ» предложит ему перебраться в Париж на оклад в 20 млн евро в год. Соответственно, за три сезона в Лиге 1 Рамос заработает 60 млн евро без учета бонусов.

Серхио выступает за «Мадрид» с 2005 года. За 15 лет он провел более 650 матчей за клуб, 5 раз выиграл чемпионат Испании и 4 – Лигу чемпионов.

По опросу AS среди читателей, Рамос входит в тройку лучших защитников в истории футбола вместе с Францем Беккенбауэром и Франко Барези.

Чемпионат Испании «Реал» нарушит многолетнее правило ради продления контракта с Рамосом 06/11/2020 В 14:43