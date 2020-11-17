Два года назад Рафаэля Варана всерьез считали одним из фаворитов «Золотого мяча»: 25-летний защитник выиграл Лигу чемпионов и чемпионат мира, практически не ошибался и постепенно становился суперзвездой. За Рафу топили Платини, Симеоне и даже Кавани, но приз все равно уплыл к Луке Модричу – перфоманс хорвата больше впечатлил участников голосования.

Сейчас те счастливые времена кажутся совсем далекими, потому что Рафа Варан очутился в глубоком кризисе. Все началось еще в августе: за три дня до ответной игры с «Сити» француз заявил, что уверен в своих силах, а потом нелепо презентовал Пепу победу. Рафаэль установил уникальное достижение: Opta уверяет, что с момента начала подсчетов (сезон-2007/08) ни один игрок «Реала» не допускал две результативные ошибки в одном матче ЛЧ.

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Рафаэль Варан («Реал») против Фила Фодена («Манчестер Сити») Фото: Getty Images

После такого мощного краха Варан повел себя как мужчина: взял вину на себя, извинился перед одноклубниками и фанатами, но подчеркнул – он вообще не знает, почему это произошло. Дальше началось самое страшное: Рафа на месяц остался наедине с собой. Для «Реала» сезон закончился, поэтому защитник не мог доказать себе, тренеру и команде, что игра с «Сити» – случайность. Вероятно, француз упорно сжирал себя мыслями о том, что он недостаточно хорош.

В новом сезоне Варан уже вонзил два автогола в пяти встречах Ла Лиги (столько же набралось за предыдущие 324 игры), но есть и более печальные наблюдения, которые невозможно подсветить статистикой. Периодически Рафаэль словно выключается: засыпает, теряется, думает о чем-то своем. Во многом из-за спада француза у «Мадрида» такая стремная статистика в ЛЧ: три матча и целых семь пропущенных.

Дошло до того, что Варана прикончил даже агент Бензема Карим Джазири: «После «Ман Сити» Рафа стал бледной тенью самого себя». Звучит некорпоративно, но в Европе агенты регулярно выдают такую риторику – к этому все давно привыкли. Тем более, Джазири прав – с Вараном явно что-то случилось.

Если опустить самую стандартную причину (переутомление из-за графика), то окажется, что у даунгрейда Рафы есть лишь одно логичное объяснение – в «Мадриде» он привык всегда находиться за спиной Рамоса. Действительно удобно, когда рядом капитан, который расставит всю оборону, подскажет, подстрахует, да еще и зарядит парой ярких фраз. Соответственно, миссия Варана совсем примитивная – быть ведомым защитником и ничего не портить. Но как только на поле нет Серхио, начинается полнейшая анархия.

Самое удивительное, что в сборной ничего подобного нет. Там Варан спокоен, независим и стабильно крут: например, недавно выдал достойный матч с Португалией (победа 1:0), после которого его массово подбадривали партнеры, привыкшие видеть надежного Рафу. Правда, моментально перетащить эту уверенность в «Мадрид» вряд ли получится – там либо зона комфорта рядом с Рамосом, либо хаос и боль в тандеме с условным Милитао.

Рафаэль Варан и Серхио Рамос, «Реал» Фото: Getty Images

Такая несамостоятельность простительна, когда тебе чуть за 20, но Рафе уже 27, а он до сих пор дрожит, если Серхио на трибуне или на скамейке. Даже сам француз в интервью сайту УЕФА признался, что без капитана «Реал» ощутимо проседает в защите – особенно в ЛЧ. Очевидно, эта проблема уже систематическая. Скорее всего, сказывается то, что Варан попал в «Мадрид» совсем молодым – из-за этого он привык, что ему всегда грамотно и доходчиво рассказывают, куда бежать. Но теперь пора экстренно перестраиваться: контракт Рамоса истекает уже летом, переговоры продвигаются крайне туго (начался торг за срок), а без Серхио Рафа рискует окончательно превратиться в арлекина.

Два года назад The Guardian сомневался, что Варан станет лидером сборной Франции, потому что он слишком милый и скромный. Журналисты не угадали: Рафаэль резко возмужал и абсолютно не подвел команду на ЧМ. Пришло время взрослеть и в клубе: у француза явно достаточно авторитета, опыта и скиллов, чтобы рулить мадридской обороной. Осталось лишь выветрить из памяти матч с «Сити» и наконец поверить, что круто играть за «Реал» можно и без Рамоса под боком.

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