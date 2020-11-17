Руководство Примеры обнародовало информацию о зарплатных ведомостях в клубах чемпионата Испании. Первое место уверенно держит «Реал», который платит футболистам 468,53 млн евро. Следом предсказуемо идут «Барселона» (382,72 млн) и «Атлетико» (252,72 млн).

В прошлом сезоне все было иначе: «блауграна» выплачивала футболистам 656,5 млн – в период пандемии «сине-гранатовые» сократили расходы на 274 млн.

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Топ-10 зарплатных ведомостей Примеры выглядит следующим образом:

1) «Реал» – 468,53 млн

2) «Барселона» – 382,72 млн

3) «Атлетико» – 252,72 млн

4) «Севилья» – 185,81 млн

5) «Вильярреал» – 145,24 млн

6) «Атлетик» – 119,82 млн

7) «Валенсия» – 103,39 млн

8) «Реал Сосьедад» – 100,88 млн

9) «Бетис» – 71,3 млн

10) «Сельта» – 62,52 млн.

В минувшее трансферное «Реал» сэкономил на трансферах: впервые за 40 лет «Мадрид» никого не купил летом.

«Барселона» в последнее ТО потратила 119 млн евро. Несмотря на это, каталонцы лишь восьмые в Примере: они проигрывают лидирующему «Реал Сосьедад» 9 очков, правда, имеют два матча в запасе.

«Мадрид» опережает каталонцев на 5 очков и сыграл на матч больше.

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