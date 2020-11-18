Журнал FourFourTwo пообщался с работниками «Барселоны», большинство из которых желали ухода 33-летнего форварда этим летом. Сотрудники надеялись, что его трансфер привлечет дополнительные средства в находящийся на грани банкротства клуб.
«Мы расстроились, когда стало известно, что Месси остается. Все были расстроены. Понимали, что последуют новые сокращения, чтобы клуб смог платить ему зарплату. Я люблю Лео и ценю то, что он сделал для клуба и для футбола, но еще больше я люблю свою семью и возможность иметь работу», – рассказал сотрудник «Барселоны», работающий в одном из офисов на «Камп Ноу».
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- Месси зарабатывает 8,3 млн евро в месяц до вычета налогов.
- На второй строчке идет Криштиану Роналду из «Ювентуса» (4,5 млн в месяц).
- На третьей – Неймар из «ПСЖ» (3 млн).
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