Журнал FourFourTwo пообщался с работниками «Барселоны», большинство из которых желали ухода 33-летнего форварда этим летом. Сотрудники надеялись, что его трансфер привлечет дополнительные средства в находящийся на грани банкротства клуб.

«Мы расстроились, когда стало известно, что Месси остается. Все были расстроены. Понимали, что последуют новые сокращения, чтобы клуб смог платить ему зарплату. Я люблю Лео и ценю то, что он сделал для клуба и для футбола, но еще больше я люблю свою семью и возможность иметь работу», – рассказал сотрудник «Барселоны», работающий в одном из офисов на «Камп Ноу».