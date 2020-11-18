В интернете завирусилось видео с ганским телеведущим Акваси Боади. Он стал героем после того, как не смог правильно произнести названия футбольных клубов. Изначально зрители думали, что это такой недалекий телеведущий. Но выяснилось – это популярный в Африке актер и комик по прозвищу Акробето.

В прямом эфире Акробето читает результаты матчей европейских чемпионатов. Однако с произношением команд возникли серьезные проблемы. Вместо «Атлетико» телеведущий сказал «Альтетико», а «Шальке» перекрестил в «Шакель». Более сложные названия и вовсе стали для него неразрешимой задачей.

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Акваси зажигает на United Television Ghana (UTV Ghana) в юмористической программе «Настоящие новости». На канале Боади сообщает зрителям результаты матчей английской Премьер-лиги, немецкой Бунделиги, итальянской Серии А и испанской Примеры. С первых слов комика невозможно сдержать улыбку – настолько потешно это смотрится. Смех достигает пика, когда он читает результаты матчей с участием «Шеффилд Юнайтед», «Вест Бромвича» и «Вулверхэмптона».

Комик имеет сумасшедшую популярность в Гане. У его передачи один из самых высоких рейтингов в стране. Помимо этого, Акваси снялся в более чем 100 фильмах в Гане, в так называемом Кумавуде, ганском Голливуде.

Акваси – 11-й ребенок в семье, десять его братьев и сестер умерли в детстве от голода.

Боади выжил благодаря огромному актерскому дару.

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