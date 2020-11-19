Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обронил неоднозначную фразу о своем статусе в каталонском клубе.
«Немного устал быть причиной всех проблем в клубе», – приводит слова 33-летнего аргентинца AS.
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Сообщается, что Лео сделал это заявление в аэропорту Барселоны после возвращения из расположения сборной. Источник предполагает, что причиной могло стать общее раздражение футболиста – по прилете его продержали в аэропорту более часа.
- Летом Месси хотел уйти из «Барселоны». Главным претендентом на Лео считался «Манчестер Сити».
- Контракт Лео с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021 года.
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