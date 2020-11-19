Тони Надаль, дядя испанца Рафаэля Надаля, поделился мнением об отличиях и сходствах теннисиста с лучшим футболистом планеты Лео Месси.

«Их можно сравнивать, потому что они входят в число лучших в истории. Считаю, что Лео Месси – вообще лучший в истории. Он превосходит остальных. Хотя я видел не так много матчей Пеле, но смутно помню чемпионат мира 1970 года, когда мне было 10 лет. Тогда я еще не мог хорошо судить о происходящем на поле.

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Ди Стефано тоже был великим игроком, но Месси лучший футболист мира на протяжении 15 лет. Он делает невероятное. Рафаэль тоже один из лучших в истории. Они действительно разными путями шли к своему уровню, но Месси ближе к тому, что делает Федерер из-за их стиля игры. Однако пути Рафы и Месси схожи», – заявил Тони Надаль в интервью DAZN.

  • В 2020-м Рафа выиграл 13-й «Ролан Гаррос», благодаря чему сравнялся по победам на «Шлемах» с Роджером Федерером (20 титулов).
  • Лионель Месси – 6-кратный обладатель «Золотого мяча».

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