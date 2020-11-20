Несколько фанатов «Барселоны» атаковали нападающего Антуана Гризманна с требованием уважать капитана команды Лионеля Месси.

29-летний Гризманн выезжал с клубной базы на машине, и наперерез бросились несколько болельщиков. Они окружили автомобиль и выкрикивали: «Уважай Месси!»