Несколько фанатов «Барселоны» атаковали нападающего Антуана Гризманна с требованием уважать капитана команды Лионеля Месси.

29-летний Гризманн выезжал с клубной базы на машине, и наперерез бросились несколько болельщиков. Они окружили автомобиль и выкрикивали: «Уважай Месси!»

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Футболист не открыл окно и уехал.

Возможно, акция связана с недавними словами экс-акента Гризманна, который заявил, что Месси «сделал все для ужасной адаптации Антуана».

  • Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019-го за 120 миллионов евро.
  • В летнее трансферное окно-2020 Месси объявил об уходе из «Барселоны» и не посещал первые предсезонные тренировки, но позже его уговорили доработать контракт до конца.

Экс-агент Гризманна: «Месси сделал все для ужасной адаптации Антуана»

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