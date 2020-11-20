Несколько фанатов «Барселоны» атаковали нападающего Антуана Гризманна с требованием уважать капитана команды Лионеля Месси.
29-летний Гризманн выезжал с клубной базы на машине, и наперерез бросились несколько болельщиков. Они окружили автомобиль и выкрикивали: «Уважай Месси!»
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Футболист не открыл окно и уехал.
Возможно, акция связана с недавними словами экс-акента Гризманна, который заявил, что Месси «сделал все для ужасной адаптации Антуана».
- Гризманн перешел в «Барселону» летом 2019-го за 120 миллионов евро.
- В летнее трансферное окно-2020 Месси объявил об уходе из «Барселоны» и не посещал первые предсезонные тренировки, но позже его уговорили доработать контракт до конца.
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