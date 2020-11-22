Защитник «Барселоны» Жерар Пике получил травму в матче десятого тура чемпионата Испании против «Атлетико» и рискует пропустить до полугода.

33-летний Пике покинул поле в середине второго тайма – на его ногу неудачно упал игрок «Атлетико» Анхель Корреа. Испанец, прихрамывая, ушел на замену с помощью врачей. На его лице были видны слезы.

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«Жерар Пике растянул правое колено. Он ожидает дополнительных тестов, чтобы определить степень травмы после столкновения», – говорится на официальном сайте «Барселоны».

На следующий день Sport.es сообщил, что в лучшем случае Пике пропустит около двух месяцев – если первоначальный диагноз о растяжении связок подтвердится. Но есть и более жестокий вариант: футболисту может потребоваться операция. Тогда на восстановление уйдет четыре-шесть месяцев.

«Барса» проиграла «Атлетико» со счетом 0:1, единственный мяч забил Янник Карраско.

«Атлетико» идет вторым, сыграв восемь матчей, «Барса» с таким же числом игр – 11-я.

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