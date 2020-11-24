«Манчестер Сити» продолжает попытки подписать звезду «Барселоны» Лионеля Месси. «Горожане» хотят заполучить аргентинца следующим летом и разработали под него 10-летний план.

Сначала Лео будет выступать за «Ман Сити», а потом сможет выбрать для завершения карьеры любой клуб из City Football Group: туда входят «Нью-Йорк Сити» (США), «Йокогама» (Япония), «Мельбурн Сити» (Австралия). После окончания карьеры Месси предложат роль посла «Сити».

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Руководство «горожан» считает, что подписание Лео значительно повысит доходы от рекламных контрактов и сделает клуб еще привлекательнее для новичков, сообщает The Times. Гвардиола уже встречался с Месси и обсудил с ним трансфер, который планируется летом 2021-го.

Из-за конфликта с Жозепом Бартомеу аргентинец хотел покинуть «Барсу» этим летом, но не договорился о расторжении контракта. Его соглашение действует до конца сезона-2020/21.

33-летний Лео провел 8 матчей в Примере-2020/21 и забил 3 мяча (2 с пенальти).

В чемпионате Испании-2019/20 он оформил 25+23 в 33 играх.

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