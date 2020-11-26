Один из кандидатов в президенты «Барселоны» Эмили Русо заявил о желании переименовать стадион «Камп Ноу» и назвать его в честь Лео Месси.

«Несмотря на тот факт, что срок контракта Месси истекает в конце этого сезона, он является настоящей и живой историей мирового футбола и «Барселоны». Я хочу предложить совету директоров провести референдум и назвать наш стадион «Камп Ноу Лео Месси», – цитирует 54-летнего Русо ESPN.