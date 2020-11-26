Один из кандидатов в президенты «Барселоны» Эмили Русо заявил о желании переименовать стадион «Камп Ноу» и назвать его в честь Лео Месси.
«Несмотря на тот факт, что срок контракта Месси истекает в конце этого сезона, он является настоящей и живой историей мирового футбола и «Барселоны». Я хочу предложить совету директоров провести референдум и назвать наш стадион «Камп Ноу Лео Месси», – цитирует 54-летнего Русо ESPN.
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- Летом этого года Месси был близок к уходу из «Барсы» – футболист высказал недовольство руководством «сине-гранатовых». Впоследствии президент клуба Бартомеу покинул свой пост.
- Сообщается, что Лео все еще планирует уйти из «Барселоны». За ним активно ухлестывает «Манчестер Сити».
- Новый президент «сине-гранатовых» должен быть выбран 24 января 2021 года.
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