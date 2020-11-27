Полузащитник сборной Испании Нолито рассказал о подходе нового тренера «Сельты» Эдуардо Куде.

«У него свой путь в работе, и мы должны подчиниться ему, потому что нужно выигрывать матчи. Так что это нормально, когда тренер засовывает нам палец или два в задницы, чтобы никто не расслаблялся.

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Нужно быть конкурентоспособными на тренировках и, конечно, в играх. Куде просит нас быть храбрыми, играть во владение и быть агрессивными в обороне.

Команда действует лучше в обоих матчах. У нас есть все из того, что говорит тренер, потому что он верит в тот футбол, который приведет нас к победам», – сказал Нолито в интервью галисийской газете Faro de Vigo. Его цитирует газета Sport.

46-летний аргентинец Эдуардо Куде возглавил «Сельту» 12 ноября. При новом тренере клуб из Виго провел один матч, в котором уступил «Севилье» со счетом 2:4.

34-летний Нолито вернулся в «Сельту» в июне 2020-го после четырех сезонов в «Манчестер Сити» и «Севилье».

Вторую половину сезона-2019/20 в «Сельте» провел нападающий сборной России Федор Смолов.

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