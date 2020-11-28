Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может перейти в АПЛ – но не в «Манчестер Сити».

Испанский журналист Гийом Балаге сообщил на своем ютьюб-канале, что 33-летним аргентинцем интересуется «Челси». По данным источника, лондонцы предложат Месси трансфер, если по истечении контракта с «Барселоной» он решит покинуть Каталонию.