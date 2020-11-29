Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар травмировался в матче 10-го тура чемпионата Испании против «Алавеса» (1:2). Бельгиец получил повреждение задней поверхности бедра и покинул поле уже на 28-й минуте.

У 29-летнего игрока вновь проблемы с мышцами и вскоре он пройдет углубленное обследование, пишет Marca. Скорее всего, вингер не сыграет в матче Лиги чемпионов с «Шахтером».

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В этом сезоне из-за большого количества травм Азар провел лишь 6 матчей за команду Зидана во всех турнирах, забив 2 мяча.

  • Из-за травм бельгиец пропустил 36 матчей «Реала». Это уже седьмая травма Эдена в Мадриде.
  • «Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги, отставая от лидирующего «Сосьедада» на 6 очков.

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