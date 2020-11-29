Лионель Месси и Диего Марадона – пожалуй, два главных футболиста в истории Аргентины. После смерти чемпиона мира-1986 все ждали, как отреагирует легенда «Барселоны».

Месси забил на 73-й минуте и вскинул руки вверх, отдав честь Марадоне. После празднования с партнерами он отошел в сторону и снял футболку «Барселоны». Под ней была джерси «Ньюэллс Олд Бойз» – клуба, за который выступали оба аргентинца.