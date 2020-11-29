Лионель Месси и Диего Марадона – пожалуй, два главных футболиста в истории Аргентины. После смерти чемпиона мира-1986 все ждали, как отреагирует легенда «Барселоны».
Месси забил на 73-й минуте и вскинул руки вверх, отдав честь Марадоне. После празднования с партнерами он отошел в сторону и снял футболку «Барселоны». Под ней была джерси «Ньюэллс Олд Бойз» – клуба, за который выступали оба аргентинца.
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Врача Марадоны обвиняют в смерти Диего (AS)
Это максимально трогательные фотографии.
Несмотря на красивый жест, арбитр Матеу Лаос все равно показал Лео желтую карточку.
- Диего скончался 25 ноября после остановки сердца.
- Марадона – чемпион мира 1986 года.
- Диего выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью», и «Ньюэллс Олд Бойз».
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