Бывший тренер «Барселоны» Кике Сетьен недоволен каталонским клубом, который не выполнил контрактные обязательства. Испанский специалист подал иск против «Барсы», сообщает AS со ссылкой на Catalunya Radio.

Кике считает, что «блауграна» не выполнила обязательства при увольнении и не выплатила ему согласованную компенсацию за расторжение контракта.