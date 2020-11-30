Футболистка испанского клуба «Виахэс Интерриас» Паула Дапенья отказалась почтить память Диего Марадоны. Перед матчем против «Депортиво Абанца» она села на газон и отвернулась в сторону во время минуты молчания, тогда как остальные игроки остались стоять.
24-летняя Дапенья стала единственным игроком, который выразил негатив по отношению к Марадоне. По словам одноклубников, Паула придерживается феминистских взглядов.
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«Как только я узнала, что в его память будет совершаться какой-то поступок, я отказалась соблюдать минуту молчания в память о насильнике, педофиле и обидчике», – заявила Дапенья, которую цитирует AS.
- Марадона скончался 25 ноября после остановки сердца.
- Диего выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью», и «Ньюэллс Олд Бойз».
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