Также на странице Лапорты говорится о том, что Ла Масия станет для молодых футболистов персонализированным аккомпанементом. Кандидат в президенты «блауграны» в случае победы сделает слоганом академии каталонского клуба фразу You Will Never Walk Alone («Ты никогда не будешь один»).