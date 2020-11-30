Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта объявил о начале кампании по выдвижению на главный пост каталонского клуба.

Лапорта заявил, что у него и его команды есть уникальная модель управления, построенная на ценностях Ла Масии (школы «сине-гранатовых»), спортивных амбициях, экономической ответственности и представлении Каталонии на мировой арене.

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«Когда любишь – от тебя исходит только лучшее. И мы здесь, потому что любим «Барсу», – сказано на сайте Жоана.

Также на странице Лапорты говорится о том, что Ла Масия станет для молодых футболистов персонализированным аккомпанементом. Кандидат в президенты «блауграны» в случае победы сделает слоганом академии каталонского клуба фразу You Will Never Walk Alone («Ты никогда не будешь один»).

Ла Масия в таком случае превратится в Центр высокой результативности и спортивного мастерства с прицелом на личное развитие. «Мы будем делать это с особой заботой к ценностям, которые составляют основу сильных личностей, которыми мы сможем гордиться. Нам нужны спортсмены, которые любят «Барсу», – заявили в команде Лапорты.

Песню You’ll Never Walk Alone из мюзикла Carousel с 1963 года использует в качестве клубного гимна «Ливерпуль». 57 лет назад ее начали использовать болельщики мерсисайдского клуба на «Энфилде» в версии местной группы Gerry and the Pacemakers.

Жоан Лапорта уже исполнял обязанности президента «Барселоны». Он возглавлял «сине-гранатовых» с 2003 по 2010 гг.

Выборы главы каталонского клуба пройдут 24 января 2021 года.

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