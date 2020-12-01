Кандидат в президенты «Барселоны» Жоан Лапорта, анонсируя предвыборную программу, выступил против игр сборной Испании на «Камп Ноу».

«Это не вопрос полемики. Величие «Барселоны» в том, что она может защищать права Каталонии и при этом уважать каждого.

Чемпионат Испании Кандидат в главы «Барсы» сделает девизом школы You’ll Never Walk Alone 14 ЧАСОВ НАЗАД

Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес – умный человек. И он понимает, что сборной Испании лучше играть там, где у нее больше поддержки. Это могут быть Севилья, Валенсия, Мадрид. Барселона – не самое подходящее место. Полагаю, выход из ситуации и лучшее решение в том, чтобы сборная Испании не играла на «Камп Ноу». В Каталонии нет необходимых условий для этого», – приводит слова Лапорты Marca.

В октябре 2017 года руководство Каталонии объявило о проведении референдума за независимость от Испании. Были организованы избирательные участки, а явка составила 43.03% (чуть больше 2 миллионов человек). За отделение проголосовало 90,18%, против — 7,83%. Мадрид признал референдум незаконным, ввел в регион полицию и внешнее управление. Президент каталонского женералитета и главный организатор Карлес Пучдемон бежал в Бельгию, В октябре 2019-го суд Испании приговорил его к 13 годам лишения свободы. Однако власти Бельгии пока не выдали Пучдемона.

Лапорта уже работал президентом «Барселоны» с 2003 по 2010 год. В этот период команда взяла все возможные трофеи: четыре раза Ла Лигу, Кубок, трижды Суперкубок, дважды побеждала в Лиге чемпионов, завоевала Суперкубок УЕФА и выиграла Клубный чемпионат мира.

Нового президента «Барселоны» выберут 24 января.

27 октября об отставке объявил Жозеп Бартомеу. Вместе с ним ушел весь совет директоров клуба.

Чемпионат Испании Бывший тренер «Барсы» подал в суд на клуб из-за невыплаты компенсации ВЧЕРА В 08:27