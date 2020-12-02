Капитан «Реала» Серхио Рамос в «инстаграме» обратился к ирландскому экс-чемпиону UFC Конору Макгрегору. 34-летний защитник выложил видео, в котором похвастался физической формой и спародировал походку Макгрегора.
«Когда будешь готов, Конор», – подписал публикацию испанский футболист.
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«Будь готов, брат мой! Нас ждет большой бой», – отреагировал Макгрегор в комментариях.
- Макгрегор проведет свой следующий бой 23 января на турнире UFC 257. Соперником 32-летнего ирландского бойца станет американец Дастин Порье.
- В июне ирландец в очередной раз объявил об окончании карьеры, но уже в ноябре передумал.
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