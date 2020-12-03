Капитан «Реала» Серхио Рамос планирует покинуть клуб летом 2021 года.
34-летний футболист еще не принял окончательного решения, однако вероятность ухода достаточно высока, так как летом он станет свободным агентом.
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Как утверждает Onda Cero, у него есть заманчивые предложения от итальянских и английских клубов, а также от «ПСЖ». По этой причине Рамос думает об уходе. Еще одним аргументом в пользу смены клуба называют планы руководства, которое хочет попросить игроков о новом снижении зарплат. Рамос же намерен заключить последний крупный контракт в карьере.
При этом не исключено, что сторонам удастся договориться, и испанец продлит контракт с «Реалом».
- Сейчас Рамос травмирован, он получил повреждение двуглавой мышцы бедра правой ноги.
- В этом сезоне испанец провел за «Реал» 8 матчей в Ла Лиге и забил 2 мяча.
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