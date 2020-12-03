34-летний футболист еще не принял окончательного решения, однако вероятность ухода достаточно высока, так как летом он станет свободным агентом.

Как утверждает Onda Cero, у него есть заманчивые предложения от итальянских и английских клубов, а также от «ПСЖ». По этой причине Рамос думает об уходе. Еще одним аргументом в пользу смены клуба называют планы руководства, которое хочет попросить игроков о новом снижении зарплат. Рамос же намерен заключить последний крупный контракт в карьере.