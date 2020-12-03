Лидер «Барселоны» Лионель Месси попрощался с Диего Марадоной в матче 11-го тура чемпионата Испании. После гола он снял футболку, под которой находилось джерси «Ньюэллс Олд Бойз» – клуба, за которой выступал так же, как и Диего Армандо.
За этот эпизод Комитет испанской федерации футбола выписал Месси штраф на 603 евро. Еще 179 евро в казну организации заплатит «Барселона». Клуб пытался опротестовать решение, но запрос был отклонен, сообщает Sky Sports.
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- Марадона скончался 25 ноября после остановки сердца.
- Диего выступал за «Аргентинос Хуниорс», «Боку Хуниорс», «Барселону», «Наполи», «Севилью», и «Ньюэллс Олд Бойз».
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