Лидер «Барселоны» Лионель Месси попрощался с Диего Марадоной в матче 11-го тура чемпионата Испании. После гола он снял футболку, под которой находилось джерси «Ньюэллс Олд Бойз» – клуба, за которой выступал так же, как и Диего Армандо.