Журналист RMC Sport Даниэль Риоло утверждает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси в 2021 году перейдет в «ПСЖ».

«Месси будет в «ПСЖ» в следующем году. Я не шучу. Месси будет в «ПСЖ» в следующем году», – заявил Риоло.

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  • Контракт 33-летнего Лео с каталонским клубом истекает как раз летом 2021-го. Он хотел покинуть «Барсу» годом ранее, но его уговорили доработать соглашение до конца.
  • Ранее на воссоединение с Месси намекнул бразильский форвард «ПСЖ» Неймар.

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