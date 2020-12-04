Журналист RMC Sport Даниэль Риоло утверждает, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси в 2021 году перейдет в «ПСЖ».

«Месси будет в «ПСЖ» в следующем году. Я не шучу. Месси будет в «ПСЖ» в следующем году», – заявил Риоло.