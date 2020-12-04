Жоан Лапорта работал с «Барселоне» с 2003-го по 2010-й. Сейчас он хочется вернуться на пост президента, чтобы сохранить на «Камп Ноу» Лионеля Месси.
«Лео хочет быть в «Барселоне». Хочу вернуть ему счастье. Это не просто вопрос денег – нужно создать конкурентоспособную команду.
Лео был обманут прежним руководством. Это большое упущение. Он победитель и терпеть не может, когда другие команды выигрывают ЛЧ.
В последний раз я разговаривал с ним в октябре. Благодарен ему за все, что он сделал для «Барсы». Знаю его с 16 лет, это необыкновенный человек. Между нами существует взаимная признательность и уважение. Нужно находиться внутри клуба, чтобы сделать ему заслуживающее доверия предложение.
Лео хочет состав, который вернет ему радость», – приводит слова Лапорты Goal.
Из-за конфликта с Жозепом Бартомеу аргентинец хотел покинуть «Барсу» этим летом, но не договорился о расторжении контракта. Его соглашение действует до конца сезона-2020/21.
- В последний раз каталонцы брали ЛЧ в сезоне-2014/15.
- 33-летний Лео провел 9 матчей в Примере-2020/21 и забил забил 4 мяча (только 2 – с игры).
- В чемпионате Испании-2019/20 он оформил 25+23 в 33 играх.