Жоан Лапорта работал с «Барселоне» с 2003-го по 2010-й. Сейчас он хочется вернуться на пост президента, чтобы сохранить на «Камп Ноу» Лионеля Месси.

«Лео хочет быть в «Барселоне». Хочу вернуть ему счастье. Это не просто вопрос денег – нужно создать конкурентоспособную команду.

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Лео был обманут прежним руководством. Это большое упущение. Он победитель и терпеть не может, когда другие команды выигрывают ЛЧ.

В последний раз я разговаривал с ним в октябре. Благодарен ему за все, что он сделал для «Барсы». Знаю его с 16 лет, это необыкновенный человек. Между нами существует взаимная признательность и уважение. Нужно находиться внутри клуба, чтобы сделать ему заслуживающее доверия предложение.

Лео хочет состав, который вернет ему радость», – приводит слова Лапорты Goal.

Из-за конфликта с Жозепом Бартомеу аргентинец хотел покинуть «Барсу» этим летом, но не договорился о расторжении контракта. Его соглашение действует до конца сезона-2020/21.

В последний раз каталонцы брали ЛЧ в сезоне-2014/15.

33-летний Лео провел 9 матчей в Примере-2020/21 и забил забил 4 мяча (только 2 – с игры).

В чемпионате Испании-2019/20 он оформил 25+23 в 33 играх.

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