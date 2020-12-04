28 ноября Эден Азар получил очередную травму и покинул поле в матче чемпионата Испании против «Алавеса». Это уже восьмое его повреждение за 16 месяцев в «Мадриде».

Бельгиец сыграл 25% возможных минут в сезоне-2020/21, а в сезоне-2019/20 – 33,6% минут. За все время в «Реале» Азар провел на поле 31,8% возможных минут.

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По , каждая его минута в игре стоит клубу 72 тысячи евро. В расчет бралась сумма трансфера из «Челси» в «Реал» и зарплата футболиста (в сумме 134,4 млн евро). Каждый матч Азара обходится «бланкос» в 4,8 млн евро, каждый гол – 44,8 млн евро.

29-летний бельгиец забил 2 мяча в Примере за все время выступлений за «Реал».

Ранее у Азара случилось 12 повреждений за 7 лет в «Челси».

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