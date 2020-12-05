В центральном матче 12-го тура Ла Лиги сыграют мадридский «Реал» и «Севилья». Матч вовсе не за первое место, но очень важный с турнирной точки зрения.

В Испании стартует 12-й тур, но некоторые команды пока сыграли всего по девять-десять матчей. С максимумом и 24 очками лидирует «Реал Сосьедад», 23 балла набрал мадридский «Атлетико» – потенциальный лидер с двумя играми в запасе. У «Реала» и «Севильи» все тоже очень любопытно – пока это локальная борьба за Лигу чемпионов.

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«Реал» – 4 место, 10 матчей, 17 очков.

– 4 место, 10 матчей, 17 очков. «Севилья» – 5 место, 9 матчей, 16 очков.

Форма

«Реал» не побеждал в Ла Лиге с 31 октября. Разгромив «Уэску», затем команда Зинедина Зидана с таким же крупным счетом проиграла «Валенсии» (1:4), сгоняла ничью с «Вильярреалом» и проиграла «Алавесу». В Лиге чемпионов все немногим лучше – победа и поражение с «Интером», влет «Шахтеру».

Зинедин Зидан, «Реал Мадрид» – «Шахтер» Фото: Getty Images

Дела «Севильи» все же чуть лучше: в трех последних матчах чемпионата – три победы. В ЛЧ команда из Андалусии дважды расправилась с «Краснодаром», но на «Реал» выйдет придавленная разгромом 0:4 от «Челси» и персонально Оливье Жиру.

Кто пропустит матч

Испытывает проблемы с коленом основной вратарь «Севильи» Томаш Вацлик, его сменщик Яссин Буну лечится от коронавируса – возможно, встать в ворота придется третьему голкиперу Альфонсо Пастору. Травмирован Маркос Акунья, а Серхио Эскудеро с переломом локтя выбыл до февраля.

В составе «Реала» травмирован Дани Карвахаль – у него возникли проблемы с приводящей мышцей. Схожие неудобства испытывает капитан Серхио Рамос, заменить его готов победивший ковид Эдер Милитао. Также недоступен из-за очередного мышечного повреждения хрустальный Эден Азар.

Где смотреть

Игра начнется 5 декабря в 18:15 по московскому времени. Абсолютно бесплатно и без ограничений матч можно посмотреть на сайте Winline.

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