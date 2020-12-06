За пару часов до начала матча твиттер «Барселоны» кинул флешбек из 2005-го, когда каталонцы последний раз гостили на «Рамон де Карранса».

Тогда 18-летний Месси перемещался по полю со скоростью пули, а мяч в сетку укладывал Самюэль Это'О. В той игре камерунец сделал дубль, а каталонцы победили 3:1.

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Но в этот раз все изначально пошло не по плану. На 8-й минуте проводивший четвертый матч за взрослую «Барселону» защитник Оскар Мингеса пробил по своим воротам, а Альваро Хименес с нескольких сантиметров добавил мяч в пустой створ.

«Сине-гранатовые», которые в этом сезоне проиграли уже три раза за 9 матчей, бросились отыгрываться и несколько раз были близки к успеху, но вратарь «Кадиса» Херемиас Ледесма тащил все. Не спасала и магия Месси – он постоянно внедрялся в штрафную соперника и бил по воротам, но это не приводило к успеху.

Казалось, после автогола Педро Алькалы «Барса», нанесшая к тому моменту больше дюжины ударов, добьет противника, но все испортили недопонимание Лангле с Тер Стегеном и Альваро Негредо – испанец не должен был появиться на поле из-за повреждения, но вышел и забил спустя минуту.

Ужас «Барселоны» в Кадисе характеризуют несколько цифр. Во-первых, каталонцы не прибили противника, который владел мячом жалкие 18% времени. Во-вторых, Месси конкретно сдулся – он стал первым игроком топ-5 лиг, который 10 и более раз пробил по воротам в одном матче без голов.

Теперь на счету «Барсы» всего 14 очков после 10 туров (седьмое место), и это худший старт команды в Ла Лиге за 33 года. Тогда команда завершила отрезок с 13 баллами. Даже тот же «Кадис», который стал первым новичком Примеры, содравшим скальп и с «Реала», и с «Барселоны», располагается выше.

Но самое неприятное для каталонцев, что соперники не прощают ошибок – «Атлетико» Симеоне уже в 12 очках впереди, и, кажется, всерьез намерен спустя 7 лет вернуть чемпионский кубок на «Ванда Метрополитано».

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