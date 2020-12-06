5 ноября в Примере дебютировал российский футболист: на 83-й минуте против «Хетафе» на поле вышел полузащитник «Леванте» Эдгар Севикян. Это был дебют 19-летнего вингера в профессионалах: раньше он играл только в молодежных командах, включая юношеские сборные России.
«Ставлю только самые высокие задачи, но сейчас моя цель – работать еще сильнее и упорнее, чтобы получать больше возможностей играть за первую команду. Не жалею, что уехал из России и «Локомотива». В первое время было тяжело адаптироваться, а первые мысли были: зачем я сюда приехал? Из-за адаптации было тяжело психологически, но когда прошло какое-то время, понимаешь, что сделал правильный выбор: здесь ты можешь развиваться, и стать кем хочешь. Поэтому вообще не жалею, что сделал такой важный шаг», – цитирует Севикяна Sport24.
- Эдгар – воспитанник школы «Локомотива». В 2017 году он перешел в академию «Леванте». Севикян выступает на позиции правого вингера, но может сыграть и слева.
- В сезоне-2020/21 Севикян отыграл 6 матчей за молодежку «Леванте» и забил один мяч.
- В августе 2019-го 19-летний футболист дебютировал в сборной России U-20 и в четырех матчах забил 3 мяча.