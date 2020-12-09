«Барселона» будущим летом может расстаться с полузащитником Френки де Йонгом. Причина, по которой клубу придется продать одного из лидеров – финансовые проблемы.

По данным Goal, ситуацией готова воспользоваться «Бавария». Какую сумму за голландца готов предложить мюнхенский клуб, пока остается загадкой.

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  • Де Йонг перешел в «Барселону» летом 2019 года за 75 млн евро.
  • В 2020-м Френки одним из первых пошел на уступки клубу и переподписал контракт до 2026 года с уменьшением оклада.

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