«Барселона» будущим летом может расстаться с полузащитником Френки де Йонгом. Причина, по которой клубу придется продать одного из лидеров – финансовые проблемы.
По данным Goal, ситуацией готова воспользоваться «Бавария». Какую сумму за голландца готов предложить мюнхенский клуб, пока остается загадкой.
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- Де Йонг перешел в «Барселону» летом 2019 года за 75 млн евро.
- В 2020-м Френки одним из первых пошел на уступки клубу и переподписал контракт до 2026 года с уменьшением оклада.
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