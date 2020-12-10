Diario Gol сообщает, что 48-летний коуч уже поставил в известность президента клуба Флорентино Переса, а тот не препятствует возможному уходу. В качестве причины называется недовольство Зидана комплектованием состава. Руководство якобы обещало тренеру приобрести Поля Погба, Садио Мане и Эдуардо Камавингу, но не сдержало слов.