Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после окончания сезона-2020/21 может покинуть команду по собственному желанию.
Diario Gol сообщает, что 48-летний коуч уже поставил в известность президента клуба Флорентино Переса, а тот не препятствует возможному уходу. В качестве причины называется недовольство Зидана комплектованием состава. Руководство якобы обещало тренеру приобрести Поля Погба, Садио Мане и Эдуардо Камавингу, но не сдержало слов.
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В случае ухода Зидана «Реал» пригласит на его место Маурисио Почеттино или Рауля.
- Впервые Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года. Трижды выиграв ЛЧ, после окончания сезона-2017/18 он впервые ушел из клуба по собственному желанию.
- Уже в марте 2019 года Зинедин вернулся в «Мадрид».
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