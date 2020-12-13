Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Русо, ранее занимавший в каталонском клубе должность вице-президента, заявил, что зарплата Лионеля Месси дестабилизирует финансовую ситуацию. В случае победы на выборах Русо попросит аргентинца об уменьшении оклада, а при отказе отпустит его.

«Нам придется провести переговоры с Месси и попросить его пойти на понижение зарплаты. Прямо сейчас, с текущим зарплатным фондом, клуб не жизнеспособен. Месси написал самые яркие страницы в истории клуба, и мы должны чтить легенд, но такова реальность. Мы будем просить об этой жертве. И, если нам не удастся прийти к соглашению, Месси в команде не будет», – сообщил Русо Ara.

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Кандидат в президенты «Барсы» хочет переименовать стадион в «Камп Ноу Лео Месси»
26/11/2020 В 21:21

Ранее Эмили предлагал переименовать «Камп Ноу» в честь Месси, альтернативное название – «Камп Ноу Лео Месси».

  • В контракте Месси есть пункт, по которому ежегодно летом он может разорвать трудовое соглашение с «Барселоной».
  • Ранее сообщалось, что Лео не устраивают условия в клубе – вероятно, этот сезон станет для него последним в Каталонии. На аргентинца претендуют «Сити» и «ПСЖ».
  • Выборы президента в «Барселоне» состоятся 24 января 2024 года. На должность претендуют 10 человек.

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