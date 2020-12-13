Кандидат в президенты «Барселоны» Эмили Русо, ранее занимавший в каталонском клубе должность вице-президента, заявил, что зарплата Лионеля Месси дестабилизирует финансовую ситуацию. В случае победы на выборах Русо попросит аргентинца об уменьшении оклада, а при отказе отпустит его.
«Нам придется провести переговоры с Месси и попросить его пойти на понижение зарплаты. Прямо сейчас, с текущим зарплатным фондом, клуб не жизнеспособен. Месси написал самые яркие страницы в истории клуба, и мы должны чтить легенд, но такова реальность. Мы будем просить об этой жертве. И, если нам не удастся прийти к соглашению, Месси в команде не будет», – сообщил Русо Ara.
Ранее Эмили предлагал переименовать «Камп Ноу» в честь Месси, альтернативное название – «Камп Ноу Лео Месси».
- В контракте Месси есть пункт, по которому ежегодно летом он может разорвать трудовое соглашение с «Барселоной».
- Ранее сообщалось, что Лео не устраивают условия в клубе – вероятно, этот сезон станет для него последним в Каталонии. На аргентинца претендуют «Сити» и «ПСЖ».
- Выборы президента в «Барселоне» состоятся 24 января 2024 года. На должность претендуют 10 человек.