«Фейк. Еще одна выдумка. Я нахожусь в Аргентине с сентября. #Fakenews», – написал Хорхе Месси в инстаграме. В твиттере El Chiringuito TV сообщили, что Хорхе в понедельник провел переговоры с представителями французского клуба в Барселоне.