Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси опроверг информацию о переговорах сына с «ПСЖ».
«Фейк. Еще одна выдумка. Я нахожусь в Аргентине с сентября. #Fakenews», – написал Хорхе Месси в инстаграме. В твиттере El Chiringuito TV сообщили, что Хорхе в понедельник провел переговоры с представителями французского клуба в Барселоне.
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После появилась информация, что Месси не контактировал с другими клубами по поводу перехода.
- Прошлым летом форвард хотел уйти из «Барсы» и подавал запрос на трансфер, который не был удовлетворен.
- В этом сезоне игрок провел 11 матчей в Ла Лиге и забил 5 мячей.
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