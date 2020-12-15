Отец нападающего «Барселоны» Лионеля Месси опроверг информацию о переговорах сына с «ПСЖ».

«Фейк. Еще одна выдумка. Я нахожусь в Аргентине с сентября. #Fakenews», – написал Хорхе Месси в инстаграме. В твиттере El Chiringuito TV сообщили, что Хорхе в понедельник провел переговоры с представителями французского клуба в Барселоне.

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После появилась информация, что Месси не контактировал с другими клубами по поводу перехода.

  • Прошлым летом форвард хотел уйти из «Барсы» и подавал запрос на трансфер, который не был удовлетворен.
  • В этом сезоне игрок провел 11 матчей в Ла Лиге и забил 5 мячей.

«Барселона» довела Месси. Лео правда уходит – и вот почему

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