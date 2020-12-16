Женоподобный имидж у мужчин – это тренд 2020 года, поэтому не удивляйтесь так сильно. Канадский певец Гарри Стайлс вообще носит дамские платья и попадает на обложки женских журналов – в современном мире мужчина свободен от гендерных стереотипов, и это норма.
Но вернемся к Гризманну – вы все же посмотрите, какие милые косички он отпустил. Прямо как у Наташи из 5 «Б», которая сидела на одну парту впереди. С ними он появился прямо перед матчем с «Реалом Сосьедад».
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Косички Гризманну не помогли: в игре с «Сосьедадом» француз попал в штангу, вот как бы и все. Дэвид Бекхэм, с которым в последнее время часто сравнивают стиль Антуана, тоже любил странные прически, но он хотя бы легенда.
- К 70-й минуте матча «Барса» побеждает со счетом 2:1. Победа поднимет команду на пятое место в Ла Лиге.
- В сезоне-2020/21 у Гриззи 16 матчей, 5 голов и 2 ассиста за «Барселону».
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