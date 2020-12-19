Капитан «Барселоны» Лионель Месси отличился в матче 14-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» (2:2).
Месси забил ударом головой в конце первого тайма, за несколько секунд до этого он не реализовал пенальти. Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 643-м в официальных матчах за каталонский клуб. Месси сравнялся с Пеле по голам за один клуб. Пеле забил столько же мячей в составе бразильского «Сантоса».
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- Аргентинец провел за «Барселону» 747-й матч.
- Каталонцы набрал 21 очко и отстают от лидирующего «Атлетико» на 8 баллов (у мадридцев игра в запасе).
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