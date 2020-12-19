Месси забил ударом головой в конце первого тайма, за несколько секунд до этого он не реализовал пенальти. Для 33-летнего аргентинца этот мяч стал 643-м в официальных матчах за каталонский клуб. Месси сравнялся с Пеле по голам за один клуб. Пеле забил столько же мячей в составе бразильского «Сантоса».