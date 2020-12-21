Когда Зинедин Зидан впервые возглавил «Реал», команда пузырилась от фатальных проблем – наследие Бенитеса было очень печальным. Одних (например, Марсело) раздражали тренировки Рафы, другие бесились из-за непопадания в основу, а кто-то просто ждал лета, чтобы тут же свалить.

Ужасная атмосфера сконвертировалась в поражение от «Атлетико» – после дерби Криштиану публично пожаловался на самоотдачу партнеров, а Зидана стало безумно жаль. Казалось, молодой коуч не вырулит и посыпется, но все резко изменилось: «Мадрид» начал всех уничтожать, почти догнал «Барсу» в Ла Лиге, а потом забрал Кубок чемпионов.

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То ли Зинедин так и задумывал, то ли сориентировался в процессе, но эффектный выход из кризисов стал главной фишкой французского коуча.

В идеальном сезоне-2016/17 он уступил в Класико, а затем тупо выиграл все матчи. В тяжелейшей кампании-2017/18 Зинедин вылетел из Кубка от полунищего «Леганеса», но затем ожил и взял третью подряд ЛЧ. Во второй приход (сезон-2019/20) ничего не поменялось: накануне пандемии «Реал» нелепо уступил «Бетису» и отдал «Барсе» лидерство, но летом эффектно поставил лигу на колени.

Самый сложный период Зидан пережил под конец 2020-го. Вернемся на три недели назад: «Реал» подряд проиграл «Алавесу» и «Шахтеру» и вплотную подошел к настоящей катастрофе – клуб рисковал впервые в истории не выйти в плей-офф ЛЧ. Но пока испанские медиа шипели инсайдами («Перес ищет нового тренера»), Зидан перевернул игру.

5 матчей, 5 побед, разница 11:2, первое место в группе ЛЧ и продолжение чемпионской гонки в Ла Лиге – Зидан снова на троне, а про отставку уже никто не заикается. При этом среди соперников «бланкос» были не только эйбары, но и лидеры чемпионата (Симеоне отхватил 0:2), так что результаты «Реала» нельзя оправдать комфортным календарем – пора похвалить и Зинедина.

Диего Симеоне и Зинедин Зидан Фото: Getty Images

Зидан тренирует «Мадрид» почти пять лет (с перерывом в сезоне-2018/19) и заставил чашками весь трофейный кабинет, но феномен француза до сих пор не разгадан. Одни уверены, что ему невероятно везет. Другие не сомневаются, что «Мадриду» систематически помогают судьи. Третьи считают, что титулы «Реала» – заслуга игроков, а Зидан просто не мешает. Но солидная дистанция и опыт других коучей (Лопетеги и Солари) опровергают все предъявы в адрес Зидана.

Если по тактике еще хватает вопросов (у «Реала» правда нет четкого стиля), то с психологией вопрос однозначно закрыт. Как только «Мадрид» начинает потряхивать, Зидан словно по щелчку включает режим сумасшедшей концентрации, и его подход сразу переносится на команду. Либо игроков успокаивает природное хладнокровие Зинедина, либо срабатывает удачный опыт предыдущих кризисов, но итог один: Зидан трудится совершенно без провалов. Там, где другие плывут под давлением, француз наоборот кайфует. Пока фанаты и журналисты сходят с ума и готовятся к худшему, Зизу фокусирует команду на футболе, а не на критике в медиа и соцсетях.

Ютьюб позволяет в два клика найти пресс-конференции и другие видосы с участием Зидана, и он там всегда одинаковый. Как во время триумфальных серий, так и посреди тяжеленных отрезков француз разговаривает и ведет себя вообще без нервов. Он реально вселяет уверенность одним взглядом, словно демонстрируя: ребята, я всегда знаю, как выиграть матч, поэтому просто слушайте меня – и все будет супер. Именно такой подход позволяет даже без Рамоса и Бензема выносить мощный «Интер» или уверенно гасить лучший «Атлетико» за последние годы.

Неудивительно, что те, кто давно работает с Зинедином, уже и сами научились вырабатывать хладнокровие и переключаться после поражений.

Зидан и его пацаны Фото: Eurosport

Проблема современной футбольной аналитики в том, что она учитывает лишь игровые метрики, но игнорирует ментальное состояние команд. Конечно, измерить настрой и огонь в глазах невозможно, но есть поведенческие факторы, которые явно стоит изучать. Тем более, одна явная закономерность уже есть: чем слабее и беспомощнее выглядит «Реал» Зидана сейчас, тем ярче и зрелищнее он раскроется в самое ближайшее время.

Наверное, когда-нибудь Зинедин доиграется, но пока что он человек, который научился виртуозно конвертировать стресс в топовый результат. И отрицать этот скилл не станут даже самые отмороженные хейтеры Зидана и «Реала».

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