Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что тяжелый период в клубе позади, и сейчас он с командой продолжит борьбу в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов.

«Это правда, что у меня было очень плохое лето. Я переживал из-за концовки сезона. Но сегодня все позади. Я в порядке, и чувствую, что хочу бороться с командой во всех турнирах. Знаю, что и команда, и клуб переживают трудные времена, и все то, что окружает «Барселону» имеет негативное влияние, но я буду сражаться», – цитирует Месси AS.