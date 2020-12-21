Капитан «Барселоны» Лионель Месси заявил, что тяжелый период в клубе позади, и сейчас он с командой продолжит борьбу в чемпионате Испании и в Лиге чемпионов.
«Это правда, что у меня было очень плохое лето. Я переживал из-за концовки сезона. Но сегодня все позади. Я в порядке, и чувствую, что хочу бороться с командой во всех турнирах. Знаю, что и команда, и клуб переживают трудные времена, и все то, что окружает «Барселону» имеет негативное влияние, но я буду сражаться», – цитирует Месси AS.
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- Месси хотел покинуть клуб минувшим летом, но потом согласился доработать контракт, который истекает в 2021 году.
- В нынешнем сезоне чемпионата Испании аргентинец провел 13 матчей, в которых забил шесть голов.
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