Кандидат на пост президента «Барселоны» Агусти Бенедито в случае избрания пообещал продвинуть идею сноса «Камп Ноу» и строительства новой арены для сине-гранатовых.
Свою кандидатуру Бенедито представил в понедельник. Функционер предложил два варианта: либо снести «Камп Ноу» и временно проводить домашние матчи на Олимпийском стадионе имени Луиса Компаниса, либо построить новый комплекс в городе Сан-Жоан-Деспи, сообщает AS.
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