33-летний аргентинец забил на 65 минуте матча, гол стал 644-м в сине-гранатовой футболке (ну или в гостевом комплекте «Барсы», если быть точнее). Легендарный Пеле забил за бразильский «Сантос» только 643 мяча.

«Когда я только начинал, никогда не думал, что побью подобный рекорд, – написал Месси. – Тем более такой, который установлен самим Пеле. Могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет: партнеров по команде, семью, друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день».