Капитан «Барселоны» Лионель Месси превзошел рекорд Пеле по голам за один клуб, забив «Вальядолиду» в матче 15 тура чемпионата Испании.
33-летний аргентинец забил на 65 минуте матча, гол стал 644-м в сине-гранатовой футболке (ну или в гостевом комплекте «Барсы», если быть точнее). Легендарный Пеле забил за бразильский «Сантос» только 643 мяча.
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«Когда я только начинал, никогда не думал, что побью подобный рекорд, – написал Месси. – Тем более такой, который установлен самим Пеле. Могу только поблагодарить всех, кто помогал мне на протяжении многих лет: партнеров по команде, семью, друзей и всех, кто поддерживает меня каждый день».
- «Барса» обыграла «Вальядолид» со счетом 3:0.
- Каталонцы поднялись на пятое место в турнирной таблице, отставание от лидирующего «Атлетико» – восемь очков плюс игра в запасе у клуба из Мадрида.
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