Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала на 10 недель защитника «Атлетико» Кирана Триппьера. Также на 30-летнего футболиста наложен штраф в 76 тысяч евро. Дисквалификация вступит в силу по всему миру и во всех турнирах с 23 декабря после подачи заявки в ФИФА.

Триппьер отрицал семь предполагаемых нарушений, но четыре были признаны доказанными в ходе личных слушаний. Нарушения произошли в июле 2019 года, когда Триппьер был замешал в ставках при переходе в «Атлетико» из «Тоттенхэма».

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Киран пропустит 12 матчей «Атлетико», включая первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси» 23 февраля в Мадриде. Триппьер сможет выйти в мадридском дерби с «Реалом» 7 марта.

В Примере-2020/21 30-летний защитник провел 13 матчей и выполнил 4 ассиста.

Трансфер Триппьера обошелся «Атлетико» в 22 млн евро.

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