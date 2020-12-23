Лионель Месси побил рекорд Пеле по мячам за один клуб: на счету бразильца 643 мяча, а Лео уже накидал за «Барсу» больше. Вратарь «Атлетико» Ян Облак согласен, что Месси – лучший игрок планеты.

«Он по-прежнему лучший в мире. Он забивает много мячей. Слишком много! Иногда просто не понимаю, как он забил так легко.

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Иногда вы думаете, что контролируете игру и Месси, но через секунду он переворачивает все и забивает. Иногда его даже не видно. Вы думаете, что опасности нет, а он вдруг забивает. Нужно быть на 100 процентов сконцентрированным.

Обычно вратари кричат защитникам, чтобы помочь, но когда против них Месси – это трудно. Трудно что-то сделать, чтобы остановить Лео.

Он следит за моими ногами. Если я сделаю хоть один шаг, Лео заметит и пробьет в другой угол. Вот почему он лучший игрок, вот почему с ним так тяжело. Он не показывает этого, но постоянно следит за соперником. Лео смотрит на мяч, но при этом видит тебя.

Если вратарь будет близко, он обыграет его. Если будет далеко, он пробьет мимо него. Сложно решить, как защищаться от него. Никогда не угадаешь, куда он пробьет. Нужно немного удачи», – цитирует Облака Sky Sports.

27-летний словенец провел 13 матчей в Примере-2020/21 – в семи из них он не пропустил.

В матче против «Вальядолида» Месси забил 644-й гол за «блауграну».

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