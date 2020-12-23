Мадридский «Реал» переиграл в домашнем матче чемпионата Испании «Гранаду» – 2:0.
Голы:
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1:0 – Каземиро 57'
2:0 – Карим Бензема 90+3'
- Тони Кроос провел 200-й матч в Ла Лиге.
- «Реал» сравнялся по очкам с лидирующим «Атлетико», у которого есть 2 матча в запасе.
- «Гранада» осталась на 7-м месте, набрав 21 очко.
- «Реал» одержал в Ла Лиге 5-ю победу подряд.
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